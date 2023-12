Innovid Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Innovid liegt bei 47,92, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,89 und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

Nach Meinung der Analysten wird die Innovid-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Innovid vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 3,6 USD, was einem potenziellen Anstieg von 140 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Innovid-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,17 USD für die Innovid-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,5 USD, was einem Unterschied von +28,21 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.