Innovent Biologics Aktie: Reagiert die Aktie?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Innovent Biologics als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Innovent Biologics ergibt sich ein Wert von 20,77 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der Wert für den RSI25 beträgt 52,79, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende ist Innovent Biologics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (3,69 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,69 Prozentpunkte beträgt. Daher lässt sich derzeit die Einstufung als "Schlecht" ableiten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Innovent Biologics derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 37,78 HKD, während der Kurs der Aktie bei 37,3 HKD um -1,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 38,34 HKD, was einer Abweichung von -2,71 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Innovent Biologics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um -31,23 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Innovent Biologics im Branchenvergleich um +1,3 Prozent outperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,96 Prozent im letzten Jahr, wobei Innovent Biologics 2,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.