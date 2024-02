Die Innovax-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der Innovax-RSI wurde auf 66,67 festgelegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 66,67 und resultiert ebenfalls in einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder auch verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Innovax wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild für die Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Innovax in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Innovax aktuell einen Stand von 0,31 HKD, während die Aktie selbst bei 0,27 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -12,9 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von -12,9 Prozent, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.