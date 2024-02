Innovax Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Innovax Aktie: Neutrale Einschätzung bei Anlegerstimmung und technischer Analyse

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz. Für die Aktie von Innovax ergibt sich hierbei ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der aktuelle Kurs liegt 3,23 Prozent unter dem GD200, was als neutral bewertet wird. Auch der GD50 weist einen Kurs auf, der zu einer neutralen Einschätzung führt. Zusammenfassend ergibt sich also auch hier eine neutrale Bewertung des Aktienkurses von Innovax.

In den sozialen Medien wurden die vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als "Neutral". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt gemischte Ergebnisse. Der RSI7 zeigt an, dass Innovax weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Innovax überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Innovax-Aktie sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in der technischen Analyse.