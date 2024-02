Innovax Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Analyse von Innovax zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie von Innovax als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Innovax sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis auf 0 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Deshalb erhält Innovax eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Kurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) ist Innovax aktuell um +6,45 Prozent gestiegen, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Ebenso ist die Distanz zum GD200 auf +6,45 Prozent gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Innovax als neutral einzustufen ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" angemessen bewertet.