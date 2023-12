Innovax Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmung am Markt hat einen großen Einfluss auf die Aktienkurse. Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren eine Rolle. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Innovax auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Innovax-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 40, was auf ein "neutral" Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Innovax-Aktie mit 0,33 HKD einen Abstand von +6,45 Prozent zum GD200 (0,31 HKD) hat, was als "gut" Signal interpretiert wird. Auch der GD50 von 0,31 HKD weist auf ein "gutes" Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Innovax-Aktie als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion haben sich wesentlich verändert, weshalb auch hier eine "neutrale" Bewertung für Innovax vorliegt.

