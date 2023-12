Innovax Aktie: Bloß aufpassen!

Die Innovax-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,31 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,265 HKD, was einem Abweichen von -14,52 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,31 HKD, und der letzte Schlusskurs lag ebenfalls darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Innovax-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Innovax eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, dafür jedoch zwei Tage mit neutraler Stimmung und zwei Tage mit überwiegend positiven Themen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Innovax daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Innovax aktuell mit einem Wert von 100 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Innovax in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in beiden Bereichen führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.