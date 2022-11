Innovativster 11,74-T-MRT-Kernmagnet für den Einsatz am Menschen in Betrieb

Genua, Italie (ots/PRNewswire) -Am Gachon University Gil Medical Center (GUGMC) wird derzeit das weltweit erste simultane Mehrkanal-/Multikern-MRT-System mit einer Magnetfeldstärke von 11,74 T entwickelt.In der ersten Jahreshälfte 2022 hat das GUGMC den Site Acceptance Test des Magneten erfolgreich abgeschlossen. Er ist ein Kernstück des Ultrapräzisions-MRT mit 11,74 T für das Gehirn, der gemeinsam mit ASG Superconductors (ASG) in Italien entwickelt wird. Das GUGMC lud die technischen Leiter von ASG und Experten aus Korea zur Leistungsbewertung des 11,74-T-MRT-Magneten ein. Damit ist einer der modernsten Magnete der Welt „in Betrieb" und wird von ASG-Technikern vor Ort vollständig gewartet. Gleichzeitig bestätigte der Bewertungsausschuss, dass das Magnetfeld die angestrebte Felddichte erreichte und dabei stabil und gleichmäßig blieb.Beim Site Acceptance Test wurden drei Hauptkriterien bewertet: 1. die Innentemperatur des 11,74-T-MRT-Magneten (< 2,2 K (Kelvin)), 2. die Stärke des Magnetfeldes (11,74 T bei 2,2 K) und 3. die Gleichförmigkeit des Magnetfeldes. Im Test wurden diese drei Kriterien erfüllt, so dass das Projekt mit dem nächsten Schritt fortgesetzt werden konnte. Die Forscher am GUGMC wollen noch in diesem Jahr das weltweit erste simultane Mehrkanal-/Mehrkern-MRT-System mit 11,74 T in Betrieb nehmen, das den 11,74-T-Magneten mit Gradientenmagnetspulen, Hochfrequenzspulen, elektronischen Geräten, Netzteilen usw. kombiniert.Die mit dem 11,74-T-MRT aufgenommenen Gehirnabbildungen werden voraussichtlich fast zehnmal detaillierter sein als die mit einem Standard-MRT von 1,5 T aufgenommenen Bilder. Damit stehen den Forschern ultrahochauflösende Bilder der Hirnstrukturen für die frühzeitige Diagnose und Behandlung von neurodegenerativen Hirnerkrankungen wie Parkinson, Alzheimer, Schlaganfall usw. zur Verfügung.Professor Woo-Kyung KIM, Präsident des Gachon University Gil Medical Center (Präsident des neurowissenschaftlichen Forschungsinstituts), erklärte: „Die mit dem 11,74-T-MRT-System aufgenommenen ultrahochauflösenden Bilder des Gehirns werden voraussichtlich wichtige Anhaltspunkte für die frühzeitige Diagnose und Behandlung von neurodegenerativen Hirnerkrankungen wie Parkinson, Alzheimer und Schlaganfall usw. liefern. Dieses 11,74-T-Projekt (leitender Forscher: Prof. Jun-Young CHUNG) wird durch einen Zuschuss des koreanischen Gesundheitstechnologie-F&E-Projekts über das Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) unterstützt, das vom koreanischen Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt finanziert wird."Stefano Pittaluga, Vertriebsleiter UHF und MRI bei ASG Superconductors, kommentierte: „Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unsere Erfolgsbilanz in der Supraleitertechnologie in einem sehr anspruchsvollen und exklusiven Bereich wie der Entwicklung von Ultrahochfeld-MRI-Magneten. Darüber hinaus sind wir sehr stolz darauf, mit einem so renommierten Institut wie dem GUGMC zusammenzuarbeiten, und wir sind zuversichtlich, dass in den kommenden Jahren dank dieses hochentwickelten Magnetresonanztomographen, der auf unserem hochmodernen 11,74-T-Magneten und der wissenschaftlichen Arbeit des GUGMC basiert, bedeutende Verbesserungen im Gesundheitswesen erzielt werden können."www.gilhospital.comwww.asgsuperconductors.comVideo – https://mma.prnewswire.com/media/1948962/ASG_Gachon_video.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1948955/ASG_Gachon.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1948999/ASG_Gachon_1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1949000/ASG_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/innovativster-11-74-t-mrt-kernmagnet-fur-den-einsatz-am-menschen-in-betrieb-301681691.htmlPressekontakt:lpezzoni@hofima.it; frigato.silvia@as-g.it,Tel.: +390105307883Original-Content von: ASG Superconductors, übermittelt durch news aktuell