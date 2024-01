Innovativer Fahrzeug-Tracker von Queclink setzt Kfz-Versicherung und UBI-Telematik auf die Überholspur

Shanghai (ots/PRNewswire) -Queclink, der weltweit führende Anbieter von IoT-Geräten und -Lösungen, hat heute seinen neuesten batteriebetriebenen Fahrzeug-Tracker GB100CG präsentiert. Dieses innovative Gerät wurde speziell für die Anforderungen von Kfz-Versicherungen und nutzungsbasierten Versicherungen (UBI) entwickelt und zielt darauf ab, die Branche durch eine verbesserte Datentransparenz und exzellente Hardware zu transformieren.Der GB100CG baut auf dem Erfolg seiner Vorgänger GB100 und GB130MG auf, die in den 2G- und Cat M1-Netzen betrieben wurden. Mit Cat 1-Unterstützung führt der Tracker die Konnektivität auf die nächsthöhere Ebene und bietet eine verbesserte Anpassung an die Region Europa und weltweit zukunftssichere Stabilität.Der GB100CG ist die perfekte Wahl für Versicherungsunternehmen und Dienstleister, die auf eine umfassende Datenerfassung im Straßenverkehr angewiesen sind. Das Gerät bietet zahlreiche Tracking- und Erkennungsfunktionen, wie z. B. die Aufzeichnung des Kilometerstands, Unfallerkennung und Überwachung des Fahrverhaltens. Der hocheffektive 6-Achsen-Bewegungssensor erfasst jede scharfe Kurvenfahrt, jedes ruckartige Treten in die Pedale und jede Geschwindigkeitsüberschreitung. Auf diese Weise erhalten Versicherungsunternehmen wertvolle Informationen, um einzelnen Fahrern individuelle Rabatte anzubieten und ihre Versicherungspolicen im Verlauf der Zeit anzupassen.Der GB100CG bietet eine beeindruckende Abtastrate von bis zu 1600 MHz, um eine präzise und zugleich umfangreiche Datenerfassung zu unterstützen. Bei einem Autounfall liefert das Gerät eine vollständige Aufzeichnung der wichtigsten Daten, die eine Rekonstruktion und ein umfassendes Verständnis des Unfallhergangs ermöglichen.Ein wesentlicher Vorteil des GB100CG ist der 2-Kabel-Installationsprozess, der den Vorgang für den Endkunden vereinfachen soll. Ohne professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, kann jede Person das Gerät mühelos in wenigen Minuten installieren, indem sie es an die Fahrzeugbatterie anschließt und die beiden Kabel verbindet.Zudem verfügt das Gerät über einen hochtemperaturtoleranten NiMH-Akku und ein wasserdichtes Gehäuse der Schutzklasse IP67, um eine sichere und zuverlässige Leistung zu garantieren – selbst bei einer Installation direkt auf der Fahrzeugbatterie oder dem Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.Der GB100CG ist mit der BLE 5.2-Technologie ausgestattet – ideal für Fahrzeuge, die von mehreren Personen genutzt werden. Durch die Integration von Bluetooth Beacons lassen sich präzise Daten zum Fahrverhalten sammeln. Dabei wird zwischen verschiedenen Personen unterschieden und eine präzise Informationserfassung gewährleistet.Der GB100CG von Queclink wird den vielfältigen Bedürfnissen von Versicherungsanbietern, Datenbetreibern und Privatanwendern gerecht und bietet eine Fülle an Vorteilen, die vom präzisen Echtzeit-Tracking bis hin zur Einsparung von Installationsgebühren reichen. Mit seinen wegweisenden Funktionen wird das Gerät die Branche neu definieren und in den Bereichen Kfz-Versicherung, UBI und Telematik neue Standards setzen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2313387/Queclink_Unveils_New_Vehicle_Tracker_UBI_Insurance_Market.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/innovativer-fahrzeug-tracker-von-queclink-setzt-kfz-versicherung-und-ubi-telematik-auf-die-uberholspur-302030576.htmlPressekontakt:Anne Ye,anne.ye@queclink.comOriginal-Content von: Queclink Wireless Solutions, übermittelt durch news aktuell