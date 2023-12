Innovative and Support wird immer uninteressanter …

In den letzten Wochen wurde bei Innovative And Support eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes in Richtung Negativ festgestellt. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hin zu besonders negativen Themen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild von Innovative And Support als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Innovative And Support daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium.

Die Anleger-Stimmung bei Innovative And Support in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Ein weiteres Signal, das bei der Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Bei Innovative And Support führt der RSI zu einer Einstufung von "Schlecht" mit einem Niveau von 84,91. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs bei Innovative And Support. Dies führt zu einer negativen Differenz von -17,04 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.