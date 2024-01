Innovative and Support löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und liefert einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt weit verbreitet ist. Innovative And Support wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Innovative And Support auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Innovative And Support beträgt 0 Prozent, was 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Innovative And Support weist ein KGV von 26,21 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,31. Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.