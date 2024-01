Innovative and Support Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Innovative And Support wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26,21, was einem Abstand von 16 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,31 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Innovative And Support derzeit weniger aus als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Die Differenz beträgt 16,95 Prozentpunkte (0 % gegenüber 16,95 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Innovative And Support ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten besonders positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,02 Prozent erzielt, was 1389,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 2307,57 Prozent, wobei Innovative And Support aktuell 2316,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.