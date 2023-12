Innovative Pharmaceutical Biotech Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Derzeitige Analyse von Innovative Pharmaceutical Biotech

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Innovative Pharmaceutical Biotech lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Wert hinweist. Insgesamt ergibt sich daher für Innovative Pharmaceutical Biotech in diesem Bereich die Einstufung "Neutral".

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren, kann ein geringerer Ertrag in Höhe von 6,33 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,21%. Damit liegt Innovative Pharmaceutical Biotech 17,95% über dem Durchschnitt (-3,74%). Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Innovative Pharmaceutical Biotech aktuell -9,09% vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 beträgt ebenfalls -9,09%, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume führt.