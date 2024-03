Innovative Industrial Properties-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Innovative Industrial Properties Inc wird derzeit technisch analysiert. Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 82,54 USD liegt und der Kurs der Aktie (96,58 USD) um +17,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 94,62 USD, was einer Abweichung von +2,07 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Analysten bewerten die Innovative Industrial Properties Inc-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut". Von insgesamt 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Aufwärtspotential von 0,43 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für die Aktie. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 37,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält der RSI daher die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die Innovative Industrial Properties Inc. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Innovative Industrial Properties Inc basierend auf der technischen Analyse und den Bewertungen der Analysten und Anleger.