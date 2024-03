Innovative Industrial Properties Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Bewertung von Aktien kann durch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet unterstützt werden. Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet für Innovative Industrial Properties Inc zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine normale Aktivität hindeutet und eine neutrale Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

Im vergangenen Jahr erhielt das Unternehmen insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als gut eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -0,7 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 83,12 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 97,68 USD, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 94,22 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Innovative Industrial Properties Inc zeigt eine Ausprägung von 48,83, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,18, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.