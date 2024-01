Innovative Industrial Properties Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie der Innovative Industrial Properties Inc haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Die Diskussionsintensität nahm ab, was zu einer negativen Bewertung führte. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine schlechte Bewertung hin, da er bei 77,81 liegt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung von 39,75. Die Analysten sind jedoch optimistisch und bewerten die Aktie als "Gut", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 138 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 48,05 Prozent hinweist. Auch die technische Analyse deutet auf eine positive Bewertung hin, da der gleitende Durchschnittskurs und der GD50 einen positiven Abstand aufweisen. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Aktie der Innovative Industrial Properties Inc.