Innovative Industrial Properties Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung und der Buzz um die Innovative Industrial Properties Inc werden durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkannt. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf die Marktteilnehmer, was auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hinweist. Auch dafür bekommt Innovative Industrial Properties Inc eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Innovative Industrial Properties Inc derzeit auf 77,16 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 103,8 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +34,53 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 82,3 USD, was einer Distanz von +26,12 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut" ergibt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Analysten bewerten die Innovative Industrial Properties Inc-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu dieser Aktie, jedoch weist die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (138 USD) auf ein Aufwärtspotential von 32,95 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Innovative Industrial Properties Inc eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Innovative Industrial Properties Inc ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.