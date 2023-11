Innovative Industrial Properties Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Stimmung und Kommunikation über Innovative Industrial Properties Inc haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Das Unternehmen erhält daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung. Es gab jedoch keine Änderung in der Diskussionsfrequenz. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beträgt derzeit 78,76 USD, während der tatsächliche Kurs bei 73 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands zum GD200 von -7,31 Prozent und des GD50 von -8,16 Prozent. Die Anlegerstimmung auf sozialen Medien ist positiv und die Meinungen zu dem Unternehmen sind überwiegend gut. Es wird daher als "Gut" bewertet. Analysten schätzen die Aktie langfristig als "Gut" ein, mit einem Kursziel von 138 USD, was einer Erwartung von 89,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.