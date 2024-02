Innovative Industrial Properties Aktie: Keine Panik!

Die Innovative Industrial Properties Inc wird auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 55,57 und zeigt somit weder überkauft noch -verkauft an. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie hierfür ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Aktie der Innovative Industrial Properties Inc liegt aktuell mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 81,26 USD und einem Kurs von 91,06 USD gut im Vergleich zum GD200 (+12,06 Prozent). Der GD50 der letzten 50 Tage steht dagegen bei 94,76 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis fällt ebenfalls positiv aus, da von insgesamt 18 Analysten 1 die Aktie als "Gut" einstufen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 97 USD, was einer Erwartung von 6,52 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".