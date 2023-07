Innovative Industrial Properties Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Der Innovative Industrial Properties Inc-Kurs wird am 06.07.2023, 11:45 Uhr mit 73.7 USD festgestellt.

Unser Analystenteam hat Innovative Industrial Properties Inc auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Innovative Industrial Properties Inc konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Innovative Industrial Properties Inc auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Innovative Industrial Properties Inc beläuft sich mittlerweile auf 88,58 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 73,7 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -16,8 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 70,24 USD. Somit ist die Aktie mit +4,93 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für Innovative Industrial Properties Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Innovative Industrial Properties Inc vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 138 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (73,7 USD) könnte die Aktie damit um 87,25 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Innovative Industrial Properties Inc-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.