Innovative Industrial Properties Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Innovative Industrial Properties Inc liegt bei 61,43, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 30,07 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Innovative Industrial Properties Inc ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 77,64 USD für die Aktie der Innovative Industrial Properties Inc. Der letzte Schlusskurs lag bei 96,97 USD, was einem Unterschied von +24,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin und erhalten daher ebenfalls ein "gutes" Rating.

Die Analysten bewerten die Aktie der Innovative Industrial Properties Inc derzeit ebenfalls als "gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "gute", 0 "neutrale" und 0 "schlechte" Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 138 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 42,31 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält die Innovative Industrial Properties Inc insgesamt eine "gute" Bewertung.