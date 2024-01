Innovative Food löst Jubelsturm aus!

Das Anleger-Sentiment für Innovative Food war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen in die positive Richtung und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Innovative Food derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,79 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Innovative Food momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,7612 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,53 USD) liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Innovative Food-Aktie aufgrund des positiven Anleger-Sentiments, der niedrigen Dividendenrendite und der neutralen RSI-Ratings, sowie der positiven charttechnischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.