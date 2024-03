Innovative Food Aktie: Eine Gewinnchance?

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Innovative Food in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Innovative Food wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Innovative Food derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,83 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Innovative Food von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Innovative Food wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet. Mit einem Wert von 43,75 Punkten wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das gleiche gilt für den etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis, der bei 36,81 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Innovative Food daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Innovative Food betrachtet, die derzeit bei 0,64 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,98 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +53,13 Prozent zum GD200 bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +20,99 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.