Innovative Designs Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Innovative Designs-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch aus dem RSI der letzten 25 Handelstage, welcher bei 42,86 liegt. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, speziell der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird hierbei betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Innovative Designs-Aktie beträgt aktuell 0,24 USD, was einer Abweichung von -29,17 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,17 USD entspricht. Somit erhält Innovative Designs eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,17 USD, was einer neutralen Bewertung für die Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Innovative Designs auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Innovative Designs wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene vorgenommen.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg erhält Innovative Designs eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Insgesamt ergibt sich somit für Innovative Designs eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse des RSI, trendfolgender Indikatoren, Anleger-Stimmung und Diskussionsintensität im Netz.