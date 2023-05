Innovativ und ausgezeichnet: Kneipp erhält Red Dot Design Award 2023 für nachhaltiges Packaging-Konzept

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Würzburg (ots) -- Kneipp bringt innovative Verpackung für die Gesichtscremes der Mandelblüten-Serie und für Fußbutter auf den Markt- Das nachhaltige Design setzt auf Recyclingrohstoffe und wird mit dem Red Dot Award 2023 ausgezeichnet- Kneipp-CEO Alexander C. Schmidt: "Wir wollen die Transformation im System voranbringen."Kneipp, einer der führenden Hersteller von Bade- und Körperpflegeprodukten, bereitet den Weg für innovative und nachhaltige Kosmetikverpackungen - und bekommt dafür den Red Dot Design Award 2023. Das ausgezeichnete Verpackungskonzept der Mandelblüten Tages- und Nachtcreme sowie der Fußbutter stellt natürliche Rohstoffe, Rezyklate und biobasierte Plastikalternativen in den Fokus. Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung verantwortungsvoller Verpackungen und damit Teil der Kneipp Nachhaltigkeitsstrategie.Die Auszeichnung durch den Red Dot Design Award verdeutlicht die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Verpackungsdesign, die Kneipp hier ganzheitlich umsetzt. Das Highlight ist der Deckel. Er besteht aus dem vom Stuttgarter Start-up rezemo entwickelten forewood-Material, das vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Enthalten sind PEFC-zertifizierte Holzfasern aus süddeutschen Wäldern, die als Nebenprodukt in der holzverarbeitenden Industrie anfallen, sowie Bindemittel aus Mais oder Zuckerrohr. Der Tiegel ist zu 35-40 Prozent aus recyceltem Glas gefertigt, das Etikett aus FSC-zertifiziertem Papier mit leicht abwaschbarem Klebstoff, und die innere Dichtungsscheibe aus Polyethylen auf Basis von Zuckerrohr.Kneipp setzt Impulse für nachhaltige LösungenMit dem gewählten Materialmix leistet Kneipp einen wertvollen Beitrag zu ressourcenschonenderen Verpackungen. Glas und Papier weisen in Deutschland bereits gute Recyclingquoten auf. Die in forewood verwendeten Holzfasern und das genutzte Bindemittel aus Pflanzenstärke sind potenziell industriell kompostierbar. In Deutschland fehlt derzeit allerdings die Infrastruktur für die Verwertung solch neuer Materialien mit sogenannten Biokunststoffen. Durch fehlende gesetzliche Vorgaben und ein sehr geringes Aufkommen ist die Sonderbehandlung für Recyclingunternehmen bisher nicht wirtschaftlich.Alexander C. Schmidt, CEO der Kneipp Gruppe, hat eine klare Haltung dazu: "Wir wollen und können nicht warten, bis irgendwann eine optimale Ausgangsbasis verfügbar ist. Der Weg zu nachhaltigeren Lösungen ist ein Prozess des ständigen Nachbesserns. Transformation ist auf Systemseite nur möglich, wenn Impulse aus dem Markt gegeben werden."Eben solche Impulse zu setzen und zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beizutragen, ist einer von vielen Bausteinen in der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Kneipp. Unter anderem hat sich das Unternehmen in diesem Rahmen das Ziel gesetzt, bis Ende 2025 auf Kosmetikverpackungen aus erdölbasiertem Plastik zu verzichten. Dazu werden biobasierte Materialien wie Kork, Graspapier, Silphie und Paper Blend genutzt - beispielsweise für die Verpackungen des Lippenpflegesortiments. "Wichtig ist uns bei der Erreichung unserer Ziele, Offenheit gegenüber neuen Materialien zu behalten", so Schmidt. "Wir wissen heute noch nicht, was die beste Lösung für morgen ist. Deshalb probieren wir die unterschiedlichsten Wege aus."Aus Kaffeekapseln werden KosmetikverpackungenRezemo ist für seine biobasierten und biologisch abbaubaren Kaffeekapseln aus forewood Material bekannt. Bei der Entwicklung des Deckels für die Kneipp Glastiegel standen die Unternehmen vor der Herausforderung, das Material an die Anforderungen von flüssigen Kosmetikprodukten anzupassen. Die Lösung kann sich sehen lassen, wie die Auszeichnung durch den Red Dot Design Award zeigt. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie zeigt, dass wir gemeinsam mit Kneipp auf dem richtigen Weg sind und das Verpackungselement ressourcenschonend und optisch ansprechend ist", ergänzt Julian Reitze, einer der Gründer von rezemo. "Wir hoffen, der gesamten Branche damit einen Schub zu verleihen."Seit Mai ist die Nachtcreme der Mandelblütenserie auf dem Markt, die Tagescreme ist ab Juli erhältlich. Mit der Fußbutter kommt im Herbst ein drittes Produkt mit ausgezeichneter Verpackung hinzu.Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Aktivitäten rund um nachhaltige Verpackungen unter https://www.kneipp.com/de_de/nachhaltigkeit/nachhaltige-verpackung/Über KneippDie Traditionsmarke Kneipp® steht seit mehr als 130 Jahren für wirksame, innovative und natürliche Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz und pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren und sorgfältige wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die seit Generationen bewährte Qualität der Kneipp Produkte. Die Kneipp Gruppe mit Sitz in Würzburg ist in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, davon über 500 in Deutschland. Kneipp ist eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.Pressekontakt:Kneipp GmbHCorporate PR: Simone EschenbachWinterhäuser Str. 85, 97084 WürzburgE-Mail: simone.eschenbach@kneipp.deOriginal-Content von: Kneipp GmbH, übermittelt durch news aktuell