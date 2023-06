Innovativ denken, digital unterstützen, persönlich beraten / Deutsche Vermögensberatung startet eigenen Virtual-Reality-Raum

Frankfurt (ots) -- Erstes und aktuell einziges deutsches Unternehmen mit einem eigenen VR-Raum- Kundenservice und Vertriebsunterstützung am Puls der Zeit- Mit Ideen aus der virtuellen Welt die persönliche Beratung stärkenDie Deutsche Vermögensberatung (DVAG) schlägt erneut eine Brücke zwischen Technologie und Beratung. Als innovatives Familienunternehmen nutzt Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung seit jeher neue Technologien, um ihr erfolgreiches Geschäftsmodell für die Zukunft weiterzuentwickeln. Nun hat die DVAG als derzeit einziges deutsches Unternehmen einen eigenen Virtual-Reality-Raum in ihrer Firmenzentrale eröffnet. "Zwei Punkte sind in der DNA der Deutschen Vermögensberatung seit jeher verankert: Zum einen lautet unser Grundsatz 'Menschen brauchen Menschen' und zum anderen erkennen und ergreifen wir Chancen frühzeitig. Dann schalten wir in den Kreativmodus: Wir schauen uns technologische Veränderungen an, prüfen verschiedene Optionen und begleiten Innovationen. Damit bleiben wir am Puls der Zeit und - ebenfalls wichtig - am Puls unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Denn deren kostbarstes Gut ist Zeit. Mit unseren digitalen Tools schaffen wir ihnen mehr Raum, um sich auf das Wesentliche, nämlich ihre Kunden und deren Fragen rund um Absicherung und Finanzen zu konzentrieren", erklärt Christian Glanz, Mitglied des Vorstands und zuständig für den IT-Bereich.Virtual Reality als konsequente Fortführung der VertriebsunterstützungBereits in den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Services digitalisiert, vom elektronischen Antrag über einen KI-gestützten Mailhelfer bis hin zum digitalen Beratungstool. Mit dem unternehmenseigenen Virtual-Reality-Raum wird der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt. In dem Raum lassen sich durch eine entsprechende VR-Brille und eindrucksvolle Soundeffekte sowie modernste Technologie einmalige VR-Erlebnisse verwirklichen. Der erste Anwendungsfall, der mit hochauflösenden 360-Grad-Kameras aufgenommen wurde, ist der diesjährige Vertriebstag in Köln, bei dem sich über 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der LANXESS arena zu Fach- und Vertriebsthemen austauschten. Die einzigartige Atmosphäre ist nun für Interessierte als virtuelles Liveevent, verbunden mit Gamification und spielähnlichen individuellen Erfahrungen, erlebbar.Persönlicher Kontakt bleibt unersetzbarAuch in der Aus- und Weiterbildung bietet die Virtual Reality neue Möglichkeiten. Der persönliche Austausch und Präsenzschulungen stehen nach wie vor im Vordergrund, für die individuelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung werden auch hybride Formate und E-Learnings angeboten. Virtual Reality bildet dabei eine optimale Ergänzung: Hier ist das digitale Angebot noch emotionaler und komplizierte Inhalte können anschaulicher denn je vertieft werden. Und auch in der Kundenberatung bleiben der Faktor Mensch und das Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Kunde trotz aller digitalen Tools unersetzbar. "Technologie ist unglaublich hilfreich, aber Maschinen fehlt es einfach an Einfühlungsvermögen. Individuell zugeschnittene Finanzkonzepte sind nur möglich, wenn man den Menschen und dessen Bedürfnisse versteht. Erst die direkte Kommunikation zwischen Kunde und Vermögensberater baut eine persönliche Beziehung und Vertrauen auf, um den Kunden langfristig zu betreuen", so Christian Glanz abschließend.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 47 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG)Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comFabienne Franz, Tel.: +49 69 2384-7182; E-Mail:Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell