Innovate Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Innovate als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Innovate-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,86, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,5, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen rund um Innovate auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln derzeit eine negative Anlegerstimmung wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Einschätzungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Innovate wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Innovate weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Innovate bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Innovate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,76 USD. Der letzte Schlusskurs (1,28 USD) weicht somit -27,27 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating für Innovate, da der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen aktuell 1,16 USD beträgt, und der letzte Schlusskurs darüber liegt (+10,34 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Innovate-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.