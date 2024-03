Innovaro Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Innovaro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,015 USD, was einem Rückgang um 25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen mit einem Wert von 0,02 USD und einem Rückgang um 25 Prozent unter den jeweiligen gleitenden Durchschnitten. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Somit erhält Innovaro insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurden private Nutzer in sozialen Medien überwiegend negativ gegenüber Innovaro bewertet. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher neutral eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Innovaro als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Innovaro-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7 und 50 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Innovaro wurde eine mittlere Aktivität gemessen, wobei die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.