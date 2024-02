Innovaro Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Innovaro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,015 USD weicht um -25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 USD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um -25 Prozent ab, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Innovaro-Aktie also aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Innovaro überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Innovaro-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt gemischte Ergebnisse: Während es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität, während die Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Innovaro in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt zeigt sich also eine negative Tendenz bei der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Relative-Stärke-Index, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten eine eher negative Bewertung der Innovaro-Aktie.