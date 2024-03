Innovaro Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Innovaro-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,015 USD liegt, was einem Abstand von -25 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 USD, was ebenfalls zu einer Differenz von -25 Prozent und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 96,77, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 41,28 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen hat sich vermehrt negative Kommunikation über das Unternehmen Innovaro verbreitet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Aktivität im Netz war schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Innovaro in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".