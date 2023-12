Innovaro Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Innovaro als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Innovaro ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0 und ein Wert für den RSI25 von 0, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Innovaro. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über Innovaro waren jedoch unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse der Innovaro-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,0237 USD, was einem Unterschied von +18,5 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,01 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+137 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Innovaro-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Aktienkurse neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden können. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Innovaro neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Innovaro hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.