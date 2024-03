InnovAge Holding Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die Innovage-Aktie ergibt ein neutrales Bild. In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger, und auch die Diskussionsintensität blieb im Durchschnitt. Daher wird die Innovage-Aktie mit einem neutralen Rating bewertet.

Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Innovage wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Meinungen geäußert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird auch auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers ein neutrales Rating vergeben.

Die Auswertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Innovage-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage führen zu einem neutralen Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein eher schlechtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Innovage liegt bei 5,98 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,66 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -22,07 Prozent zum GD200 und wird daher als schlecht bewertet. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -10,9 Prozent ein schlechtes Ergebnis. Insgesamt erhält die Innovage-Aktie daher ein Gesamtrating von "schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein eher neutrales bis schlechtes Bild für die Innovage-Aktie, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch auf die technische Analyse.