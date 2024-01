InnovAge Holding Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Innovage-Aktie wird derzeit technisch analysiert, und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht". Dies liegt daran, dass der GD200 bei 6,36 USD liegt, während der Aktienkurs bei 6 USD liegt, was einer Abweichung von -5,66 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 5,65 USD, was einer Abweichung von +6,19 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen Daten als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Innovage in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Innovage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl über Innovage nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Innovage zeigt eine Ausprägung von 26,06, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut" für die Aktie.