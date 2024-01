InnovAge Holding Aktie: Ist es das gewesen?

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Innovage-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Innovage. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 8,5 USD angesiedelt. Dies würde eine Performance von 42,38 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 5,97 USD liegt. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Innovage-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,97 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -5,98 Prozent im Vergleich. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Innovage-Aktie auf 7-Tage-Basis einen Wert von 51, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Innovage eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Stimmungsbild führt.