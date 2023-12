Innotec Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innotec auf 7,14 Euro geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 7,14 Euro für jeden Euro Gewinn von Innotec zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 77 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Bauprodukte" derzeit bei 30 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Innotec. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Sentiment und Buzz-Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Innotec daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Innotec-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 90 überkauft ist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Innotec mit einer aktuellen Dividendenrendite von 10,74 Prozent, bezogen auf das Kursniveau, 3,73 Prozent über dem Mittelwert von 7,01 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Innotec eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.