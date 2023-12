Innotec Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI-Wert von 76,92 führt zu einer Einstufung von "Schlecht" für die Innotec-Aktie. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 43,39, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Innotec derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Bauprodukten. Der Unterschied beträgt 7,48 Prozentpunkte (10,74 % gegenüber 3,26 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche verzeichnete Innotec in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,35 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,86 Prozent gestiegen sind, was einer Unterperformance von -22,21 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,77 Prozent, und Innotec verzeichnete eine Unterperformance von 21,11 Prozent im Sektorvergleich. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Innotec in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral eingestuft. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung von "Neutral".