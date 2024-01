Innotec Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für die Innotec-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 58, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist mit einem Wert von 48,34 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und führt zu einer ähnlichen Einschätzung, nämlich ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse spielen auch trendfolgende Indikatoren eine wichtige Rolle, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Innotec-Aktie betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,28 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,8 EUR (-17,87 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 6,74 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+0,89 Prozent), und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Innotec somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Innotec-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Innotec-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 10,74 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.