Die Innospec-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Dividendenrendite von Innospec liegt derzeit bei 1,19 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet betrachtet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Innospec ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Innospec, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Innospec nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

