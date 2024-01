Innospec Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Innospec eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und an sieben Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Innospec daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Innospec mit 1,19 Prozent 8327,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 23,21 und liegt mit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Innospec in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.