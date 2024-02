Innospec Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Innospec: Analyse von Dividende, Relative Strength Index, Branchenvergleich und Sentiment

Die Dividendenrendite von Innospec beträgt derzeit 1,19 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,86 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für Innospec zeigt einen 7-Tage-RSI von 32,81 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Innospec in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,1 % im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche und eine Performance von 9,92 % erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Innospec aufgrund der Dividendenrendite eine "Schlecht"-Bewertung, während der Relative Strength Index und der Branchenvergleich zu einem "Neutral" bzw. "Gut"-Rating führen. Das langfristige Stimmungsbild wird ebenfalls mit "Gut" bewertet.