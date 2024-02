Innospec Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Innospec in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Innospec wurde mehr als üblich diskutiert, und es ist eine zunehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Innospec von 123,5 USD eine Entfernung von +16,12 Prozent vom GD200 (106,36 USD), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 118,87 USD. Das bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,9 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Innospec-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Innospec besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Innospec auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Innospec mit einer Rendite von 9,39 Prozent um 791 Prozent darunter. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 800,44 Prozent, und auch hier liegt Innospec mit 791,05 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.