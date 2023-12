Innospec Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Innospec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 52,56 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Innospec eine Underperformance von -32,48 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 52,56 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Innospec 32,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Innospec ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Innospec in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Innospec-Aktie beträgt aktuell 46, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Innospec auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Innospec.

Die technische Analyse zeigt, dass Innospec auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 103,56 USD, während der Kurs der Aktie bei 123,24 USD liegt, was einer Abweichung von +19 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 107,96 USD, was einer Abweichung von +14,15 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut"-Wert eingestuft.