Innospec Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Innospec liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29 für die Innospec, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Innospec daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Innospec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 57,67 Prozent, was zu einer Underperformance von -40,16 Prozent für die Innospec führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Innospec mit einer Unterperformance von 40,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Innospec verläuft derzeit bei 103,94 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" verleiht, da der Aktienkurs selbst bei 118,95 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,44 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 109,81 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +8,32 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Innospec-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Stimmungsbild bei Innospec hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird anhand der Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Innospec daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.