Innospec Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Innospec in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen beobachtet, weshalb die Redaktion die Aktie neutral bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Innospec unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Neutral-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung gegenüber Innospec. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) wird Innospec aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 23,7, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94,54 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie fundamental als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Innospec liegt mit 45,34 aktuell im neutralen Bereich, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Bewertung von "Gut".