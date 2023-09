Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Innokin (https://www.innokin.com/), seit 2011 eine führende Marke in der Vaping-Branche, hat den prestigeträchtigen Golden Leaf Award für die Entwicklung von „MeFree erhalten, das erste und einzige leitfähige Keramik, um Metalle aus den Vape-Spulen zu entfernen." Diese Keramikspule der nächsten Generation ist eine Antwort auf die seit langem bestehenden Probleme in der Vaping-Technologie, bei der herkömmliche Spulen mit metallischen Heizelementen oft zu einer ungleichmäßigen Erwärmung, „Hot Spots" und einer möglichen Freisetzung von giftigen Schwermetallen führen.E-Zigaretten (https://www.innokin.com/product) bestehen in der Regel aus drei Hauptkomponenten: Einer Stromquelle (der Batterie), einem Heizelement (der Spule) und einer erhitzten Substanz. Die Stromquelle liefert Energie an das Heizelement, das die gewünschte Substanz verdampfen lässt. Bisher waren fast alle Spulen zur Erwärmung von Stoffen auf Metall angewiesen. Die inhärenten ungleichmäßigen Erwärmungseigenschaften von Metall führen jedoch häufig zu „Hot Spots" mit unnötig hohen Temperaturen, die sowohl die Leistung, als auch die Sicherheit beeinträchtigen.Als Antwort auf dieses kritische Problem, begann Innokin eine intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit, um die weltweit erste metallfreie, leitfähige Keramikspule zu entwickeln, die Metall durch ein revolutionäres leitfähiges Keramik als Heizelement ersetzt. Herkömmliche leitfähige keramische Spulen enthalten Metallzusätze, um die keramische Leitfähigkeit zu verbessern. Diese leiden jedoch unter unkontrollierbaren Widerständen, die zu einer unbeständigen Leistung führen können. Die bahnbrechende Lösung von Innokin, bei der nichtmetallische Komponenten nahtlos mit keramischen Materialien kombiniert werden, bietet einen entscheidenden Vorteil: Das Nichtvorhandensein von Metall, was zu einer besonders gleichmäßigen und effizienten Erwärmung führt.Die neue leitfähige Keramikspule von Innokin weist eine bemerkenswerte Stabilität und Erosionsbeständigkeit auf. Es erhitzt Substanzen, wie beispielsweise E-Liquid schnell und gleichmäßig und sorgt somit für einen reineren, angenehmeren Geschmack. Diese Innovation stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Vaping-Technologie dar und bietet Verbesserungen bei der Vaping-Leistung und der Sicherheit für die Nutzer.„Wir fühlen uns geehrt, einen Golden Leaf Award für unsere Arbeit bei der Entwicklung der metallfreien Keramikspulentechnologie zu erhalten", sagte Tao Cui, Strategiedirektor bei Innokin. „Unser Engagement, die Grenzen der Vaping-Technologie zu erweitern, hat uns zu diesem bahnbrechenden Erfolg geführt. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere Verantwortung, unseren Kunden sichere und angenehme Vaping-Produkte (https://www.innokin.com/best-vapes) zu bieten".Die leitfähige Keramikspulentechnologie von Innokin stellt einen Paradigmenwechsel in der Vaping-Industrie dar und setzt neue Maßstäbe für Leistung, Sicherheit und Geschmacksreinheit. Während sich die Vaping-Landschaft weiter entwickelt, bleibt Innokin an der Spitze der Innovation und liefert Produkte, die einen nachhaltigen positiven Einfluss auf die Vaping-Community haben.Weitere Informationen über Innokin und seine bahnbrechende „MeFree"- Keramikspulentechnologie finden Sie auf https://mefreetech.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2217689/Innokin_received_the_Innovation_Award_trophy_during_the_Global_Tobacco___Nicotine_Forum__GTNF___Sept.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/innokin-gewinnt-golden-leaf-award-for-innovation-auf-der-gtnf-2023-fur-die-weltweit-erste-metallfreie-leitfahige-keramikspule-301935693.htmlPressekontakt:Hemok Wang,hemok.wang@innokin.comOriginal-Content von: Innokin Technology, übermittelt durch news aktuell