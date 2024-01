Innofactor Oyj wird immer uninteressanter …

Die Stimmung der Anleger bei Innofactor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Innofactor-Aktie liegt bei 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (34,38) neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Innofactor.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum eine Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Innofactor derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,16 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,22 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,14 EUR führt zu einer Abweichung von +7,02 Prozent und somit zu einer Gesamteinstufung als "Gut".