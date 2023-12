Innofactor Oyj Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen negative Veränderungen bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Innofactor festgestellt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Reduktion der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Stimmung gegenüber Innofactor auf sozialen Plattformen war jedoch überwiegend positiv, wie von Analysten beobachtet wurde. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv, was zu der Einstufung der Aktie als "Gut" führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Innofactor-Aktie für die letzten 200 Handelstage 1,16 EUR beträgt, während der letzte Schlusskurs bei 1,255 EUR lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung des letzten Schlusskurses von 1,12 EUR um +12,05 Prozent. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Innofactor wurde sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Dabei ergab sich, dass das Wertpapier sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wurde, was zu einer positiven Bewertung führte.

Insgesamt erhält die Innofactor-Aktie demnach positive Bewertungen in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien, die technische Analyse und den Relative-Stärke-Index.