Innodata Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innodata liegt derzeit bei 263,08, was 391 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 53 liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie, weshalb Innodata in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Innodata weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 47,64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Zusammen ergibt dies eine "Neutral"-Bewertung für den RSI-Bereich.

Die Dividendenrendite von Innodata beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Innodata-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Innodata bei 9,66 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 8,19 USD, was einen Abstand von -15,22 Prozent zum GD200 darstellt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 9,1 USD, was einer Differenz von -10 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.