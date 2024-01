Innodata Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Innodata ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden die Äußerungen und Meinungen analysiert, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu ermitteln. Dabei wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen der letzten Tage festgestellt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Titels führte.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Innodata bei 74,24 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Beim längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innodata beträgt derzeit 263,08, was 390 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet lieferte ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Innodata.