Innodata Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Innodata-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 263,08 bewertet, was 389 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Bezüglich der Dividende weist Innodata derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,22%. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Innodata in den letzten zwei Wochen von den meisten Nutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -19,72 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um -6,34 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.